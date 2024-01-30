Запретить табачным магазинам уличные вывески предложили в России

Сейчас компаниям розничной торговли запрещены открытая выкладка табачной продукции и ее реклама.

С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, несмотря на все ограничения, владельцы таких предприятия нередко применяют крупногабаритные вывески, размещая их на зданиях. Их видят многие прохожие, среди которых и дети.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок, информирующих о табачной специализации торговой деятельности», — цитирует обращение Орлова RT.

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