В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Сейчас в РФ не принят федеральный закон, регулирующий продажу безалкогольных тонизирующих напитков.

По словам авторов инициативы, регулярное потребление энергетиков вызывает зависимость, а также может привести к обострению психических и нервных заболеваний. Согласно законопроекту, продавец имеет право потребовать удостоверяющие личность документы, если сомневается в возрасте покупателя. Также он предполагает запрет на розничную торговлю энергетиками в таре объемом более 500 мл.

В документе указано, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Тем не менее, в случае принятия, он может начать действовать уже летом, сообщает телеканал «360».

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