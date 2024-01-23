Ввести наказание за катание на привязанных к машине тюбингах предложили в ГД

Катание детей на тюбингах может угрожать их жизни и здоровью.

С предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что сейчас законодательство не содержит четкой формулировки наказания за опасное катание. Так, в основном в отношении водителей составляют административные протоколы за нарушение требований к перевозке детей, а также выписывают небольшой штраф.

Депутат предложил дополнить новым пунктом 156 статью УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

«Прошу вас оценить и поддержать целесообразность внесения пункта 2 в статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации в части введения наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего», — цитирует обращение Хамзаева RT.

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