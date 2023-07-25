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Запретить регистрацию на сайтах через иностранную электронную почту предложили в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapretit-registratsiyu-na-sajtah-cherez-inostrannuyu-elektronnuyu-pochtu-predlozhili-v-rossii
Запретить регистрацию на сайтах через иностранную электронную почту предложили в России
Фото pixabay.com

Иностранный email-адрес планируют запретить использовать для регистрации на российских сайтах.

Такое предложение в Госдуму РФ внес депутат Антон Горелкин. Поправки одобрил комитет ГД по информполитике.

Согласно поправкам, если владелец сайта, страницы, информационной системы или другой программы является российским юрлицом или гражданином РФ, а также осуществляет деятельность на территории РФ, то он обязан проводить авторизацию пользователей одним из предложенных способов.

Всего способов четыре — по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему, а также через другие инфосистемы, которыми владеет гражданин РФ или юрлицо. Регистрация при помощи иностранной электронной почты при этом исключается, сообщает РИА «Новости».

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