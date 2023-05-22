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В Госдуме предложили запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-zapretit-alkomarketam-imet-sajty-i-mobilnye-prilozheniya
В Госдуме предложили запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Соответствующее письмо направили главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Автор документа депутат Султан Хамзаев отметил, что сетевые алкомаркеты активно используют сайты и мобильные приложения для увеличения продаж своей продукции. Сайты и приложения дают подробную информацию об алкогольной продукции, а также приводят отзывы клиентов, что, по словам депутата, работает как реклама спиртного.

Обычно такие сайты предупреждают, что контент не предназначен для несовершеннолетних и требуют подтвердить, что пользователю уже исполнилось 18 лет. Но процедура носит формальный характер — нажать кнопку «подтвердить» и ознакомиться с ассортиментом может любой несовершеннолетний.

«В этой связи прошу поддержать мою позицию о введении запрета на использование интернет-сайтов и мобильных приложений специализированными коммерческими организациями по розничной реализации алкогольной продукции. Предлагаю поддержать и подключиться к проработке законодательной инициативы», — цитирует обращение депутата RT.

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