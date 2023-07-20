Запретить продвигать в общепите вино из недружественных России стран предложили в Госдуме

С этой инициативой выступил член Комитета по экономической политике, кубанский депутат Сергей Алтухов.

Он предложил запретить продвигать и продавать в предприятиях общепита и на транспорте винодельческую продукцию из недружественных России стран, и заменить ее продукцией отечественных производителей с маркировкой «Вино России».

«Крупная российская авиакомпания предлагает пассажирам французские, испанские, итальянские вина. Мы продвигаем винодельческую продукцию недружественных стран, а они в свою очередь поставляют оружие Киеву», — сказал депутат.

Предложение Алтухова поддержал Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что госкорпорации должны всемерно содействовать продвижению отечественных товаров, сообщает Telegram-канал «Дума ТВ».

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