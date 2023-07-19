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С начала года поставки вина из Грузии в Россию выросли почти на 40%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-postavki-vina-iz-gruzii-v-rossiyu-vyrosli-pochti-na-40
С начала года поставки вина из Грузии в Россию выросли почти на 40%
Фото pexels.com

За первые 6 месяцев 2023 года Грузия отправила в Россию почти 30 млн т вина, что на 39,51% превышает результаты того же периода в 2022 году. Общая стоимость экспорта составила 81,8 млн долларов.

К примеру, в прошлом году за аналогичный период Грузия вывезла почти 21,5 млн т вина на общую сумму 57,8 млн долларов.

Помимо этого, Грузия нарастила поставки легковых автомобилей в Россию. Так, за 6 месяцев этого года экспортировали около 3,8 тыс. автомобилей на общую сумму 52,5 млн долларов. Для сравнения за январь-июнь 2022 года реализовали всего 1 тыс. 250 автомобилей на сумму 14,03 млн долларов. Также примерно вдвое выросли объемы поставки минеральной воды — до 103,5 тыс. т.

Что касается импорта товаров из России в Грузию, в первом полугодии он достиг 927,2 млн долларов, что на 31,19% больше, чем в 2022 году. Объем импорта нефти и нефтепродуктов также значительно увеличился — до 462,3 тыс. т, что на 133% превышает показатель января-июня 2022 года, сообщают «Ведомости».

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