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Из Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-sochi-v-tbilisi-vyletel-pervyj-s-2019-goda-samolet
Из Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолет
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Открытие полетов авиакомпании Red Wings из Сочи в Грузию состоялось 11 июля.

Рейс был запланирован на 14:00 по московскому времени, но был перенесен и вылетел из международного аэропорта Сочи позже.

Авиасообщение между городами было прервано в 2019 году. Между Сочи и Тбилиси нет прямых поездов. Самым оптимальным маршрутом является Тбилиси — Батуми — Сочи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейсы в Тбилиси с 11 июля будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Вместимость самолетов — 87 пассажиров. Из Сочи вылет назначен на 14:00, прилет в Тбилиси — в 16:20 по местному времени. Из Тбилиси в Сочи рейс отправляется в 17:10 (по местному времени), прибывает в Сочи в 17:25 по московскому времени. Время полета составляет 1 час 20 минут.

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