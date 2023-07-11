Из Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолет

Открытие полетов авиакомпании Red Wings из Сочи в Грузию состоялось 11 июля.

Рейс был запланирован на 14:00 по московскому времени, но был перенесен и вылетел из международного аэропорта Сочи позже.

Авиасообщение между городами было прервано в 2019 году. Между Сочи и Тбилиси нет прямых поездов. Самым оптимальным маршрутом является Тбилиси — Батуми — Сочи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейсы в Тбилиси с 11 июля будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Вместимость самолетов — 87 пассажиров. Из Сочи вылет назначен на 14:00, прилет в Тбилиси — в 16:20 по местному времени. Из Тбилиси в Сочи рейс отправляется в 17:10 (по местному времени), прибывает в Сочи в 17:25 по московскому времени. Время полета составляет 1 час 20 минут.