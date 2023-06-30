Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Авиарейсы из Сочи в Грузию возобновят 11 июля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviarejsy-iz-sochi-v-gruziyu-vozobnovyat-11-iyulya
Авиарейсы из Сочи в Грузию возобновят 11 июля
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Прямое авиасообщение между Сочи и Тбилиси возобновляется после более чем четырехлетнего перерыва.

Рейсы с 11 июля будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Вместимость самолетов — 87 пассажиров.

Из Сочи вылет назначен на 14:00, прилет в Тбилиси — в 16:20 по местному времени. Из Тбилиси в Сочи рейс отправляется в 17:10, прибывает в 17:25 также по местному времени (разница с Грузией — 1 час). Время в пути — 1 час 20 минут, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Читайте также: круизный лайнер Astoria Grande по пути из Сочи в Турцию будет заходить в Грузию.

Статьи
Санкции Запада — не помеха: Краснодарский край и Беларусь развивают сотрудничество
Санкции Запада — не помеха: Краснодарский край и Беларусь развивают сотрудничество
Белковая диета: меню на неделю
Белковая диета: меню на неделю
Как облегчить себе жизнь при псориазе и при чем тут Мертвое море?
Как облегчить себе жизнь при псориазе и при чем тут Мертвое море?
Убийство аниматоров в Краснодарском крае: трое обвиняемых остаются под стражей
Убийство аниматоров в Краснодарском крае: трое обвиняемых остаются под стражей
Агентство ВОЗ по исследованию рака намерено признать подсластитель аспартам канцерогеном
Агентство ВОЗ по исследованию рака намерено признать подсластитель аспартам канцерогеном
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях