Авиарейсы из Сочи в Грузию возобновят 11 июля

Прямое авиасообщение между Сочи и Тбилиси возобновляется после более чем четырехлетнего перерыва.

Рейсы с 11 июля будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Вместимость самолетов — 87 пассажиров.

Из Сочи вылет назначен на 14:00, прилет в Тбилиси — в 16:20 по местному времени. Из Тбилиси в Сочи рейс отправляется в 17:10, прибывает в 17:25 также по местному времени (разница с Грузией — 1 час). Время в пути — 1 час 20 минут, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

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