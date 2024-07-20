Запретить продажу алкоголя возле пляжей предложили в Госдуме

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев выступил с предложением о запрете продажи любых видов алкоголя в пределах 500 м от пляжей.

Хамзаев отметил, что жара, солнце и алкоголь создают огромный риск для здоровья граждан. Кроме того, опасения вызывает само нахождение пьяных людей на пляжах.

«По закону у нас запрещено нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах. Мы должны убрать противоречия, когда находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения нельзя, а продавать можно», — сказал Султан Хамзаев.

В связи с этим депутат предложил ввести запрет на продажу любых видов спиртного (в том числе пива) на самих пляжах и 500 м вокруг. Кроме того, такое же ограничение на продажу спиртного парламентарий считает нужным ввести вокруг городских лесов, парков, скверов и садов, сообщает РИА «Новости».

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