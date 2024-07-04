Работу «наливаек» в Краснодарском крае ограничат с марта 2025 года

Изменения в региональный закон о розничной продаже алкоголя внес губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, с 1 марта 2025 года объекты общепита, работающие в многоквартирных домах и не имеющие лицензии на продажу алкоголя, смогут реализовывать спиртные напитки только с 8:00 до 23:00.

Кроме того, для подобных объектов общепита установят минимальную площадь для обслуживания посетителей не менее 50 кв. метров.

«Закон направлен на борьбу с «псевдообщепитом». Такие заведения, представляясь кафе, на самом деле работали как магазины и круглосуточно продавали алкогольную продукцию в зонах жилой застройки», — рассказал глава краевого департамента потребсферы Роман Куринный.

Из-за работы таких «наливаек» во дворах многоквартирных домов по ночам собираются маргинальные личности, которые нарушают общественный порядок и мешают спать жильцам, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и алкогольного регулирования Краснодарского края.

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