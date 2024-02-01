Госдума дала регионам право ограничивать работу «наливаек» в многоэтажках

Закон об ограничениях работы торговых точек с алкоголем в жилых домах депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении 1 февраля.

Теперь власти в регионах РФ смогут самостоятельно устанавливать те или иные ограничения на работу магазинов, баров и ресторанов, продающих пиво, сидр и другие алкогольные напитки на розлив в многоквартирных домах и на прилегающим к ним территориям.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон о запрете «наливаек» приняли в связи с большим числом жалоб, поступающих от жильцов многоэтажек. Они говорят, что такие торговые точки привлекают людей с асоциальным образом жизни. Из-за этого во дворах регулярно происходят беспорядки и шум, мешающие спокойно жить нормальным людям, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

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