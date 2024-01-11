В России предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам

Законопроект с такой инициативой разработали в Комитете по охране здоровья законопроект.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что сейчас в России запрещено продавать подросткам спиртное с содержанием более 0,5% этанола. Однако на напитки с долей спирта не более 0,5% это ограничение уже не действует. Законопроект предлагает ввести запрет на продажу напитков, сделанных на основе пива, содержащих менее 0,5% этилового спирта.

Несмотря на то, что технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя, этанол из напитков удаляют искусственно при помощи специальной мембранной технологии или выпаривания. Производители используют специальные дрожжи, они оставляют небольшие частицы этанола. «Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По законопроекту, на кассе в магазинах у покупателей будут спрашивать паспорт. В случае принятия законопроекта, новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года. За продажу алкоголя подросткам юрлицу грозит штраф максимальный штраф в размере 500 тыс. рублей.

Документ «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним» уже направили в правительство для получения отзыва, пишут «Известия».

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