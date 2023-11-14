В Госдуму РФ внесли законопроект, ужесточающий требования к работе «наливаек»

Ранее была создана рабочая группа, которая подготовила законопроект о пресечении незаконной деятельности таких заведений в многоквартирных домах.

Законодатели предлагают закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в «псевдокафе», расположенных в многоквартирных домах.

«Это позволит избавиться от магазинчиков двойного назначения — торгующий слабоалкогольными напитками и тут же разливающих их, или при наступлении ночного времени «превращающихся» в бары и рюмочные. Поэтому розничная продажа на розлив слабоалкогольных напитков должна быть разрешена только в ресторанах, барах, кафе и буфетах», — считает один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Законопроект также запрещает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение. Например, относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции. А также приписывать особые свойства и использовать в наименованиях названия продуктов, которые не входят в ее состав.

«Считаю, что это позволит избежать случаев массовых отравлений, с которыми столкнулись, когда в «Мистере Сидре» от сидра не было ничего, кроме яркого названия. Пиво должно быть из солода и хмеля, сидр — из яблок. Это будет способствовать очищению рынка от всяких «Мистеров суррогатов», которые прикрывают броской этикеткой алкоголь сомнительного происхождения», — подчеркнул Алтухов.

Отмечается, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

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