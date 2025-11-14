Запретить продажу алкоголя с декабря до конца новогодних каникул предложили в РФ

Предложение поступило от общественной организации «Армия трезвости». Авторы инициативы предлагают приостановить розничную торговлю спиртным с начала декабря и до конца новогодних праздников.

Бурное обсуждение в обществе, в социальных сетях и СМИ вызвало предложение запретить розничную торговлю алкоголем на весь декабрь и до конца новогодних праздников. Автор этой инициативы Павел Болоянгов уверен, что продавать спиртное нужно в спецмагазинах и по паспорту.

«У нас каждый Новый год — это просто катастрофа. Столько травм, столько людей обмороженных, отравившихся, столько драк. Зачем алкоголь вообще в нашей стране нужен?» — говорит председатель общественной организации «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

Российские психиатры объяснили, что в основе зависимости лежит попытка удовлетворить потребности в общении, положительных эмоциях, борьбе со стрессом. Но делать это с помощью алкоголя — ложный и опасный ключ. С другой стороны, запреты тоже не открывают никакие дверцы.

«Одними запретами население не излечить. Этот закон имеет две стороны, ведь могут появиться самогонщики, перекупы спиртным», — объясняет клинический психолог Роман Цветков.

В медицине не существует понятия допустимой дозы алкоголя. Тотальный бой пьянству в стране уже объявляли. Добились повышения рождаемости и продолжительности жизни, но и нанесли серьезный урон экономике.

Известный краснодарский журналист и ведущий Константин Перминов выступает за осознанный выбор. Каждое утро 1 января у его единомышленников есть традиция — новогодний забег в Краснодаре.

«С каждым годом больше людей приходят на эти мероприятия. Все бегут ранним утром и чувствуют себя прекрасно», — делится журналист, ведущий Константин Перминов.

Трезвые каникулы сейчас поддерживают немало кубанцев. Забеги 1 января, зарядки с чемпионами проходят по всей стране, но и дебаты по поводу запрета не утихают. По статистике, россияне в 2025 году стали рекордно мало пить. Чуть меньше 8 л на душу населения в год. Последний раз такое было в 1999 году. Данные о розничных продажах подтверждают тенденцию.

Читайте также: эксперты рассказали, как сэкономить бюджет к празднованию Нового года.

Подпишись, здесь всегда интересно.