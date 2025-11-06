Эксперты рассказали, как сэкономить бюджет к празднованию Нового года

По словам специалистов, ноябрь — лучшее время для выгодных покупок. В этот период многие производители и магазины снижают цены на широкий ассортимент товаров, проходят масштабные распродажи.

До Нового года остается 56 дней. Уже пора закупать продукты, чтобы сэкономить деньги, избежать предновогодней суеты, пробок на дороге и очередей у касс в магазинах.

«В первую очередь надо определить, какие продукты вы хотите закупить и что из этого, долгосрочное, можно закупить уже сейчас, когда у нас есть «тихие» скидки. Вы можете увидеть на полках товары с акциями, которые понадобятся нам к Новому году», — рекомендует маркетолог Альбина Шнейвайс.

Товаров с акциями на полках достаточно. Купить на новогодний стол можно уже сегодня такие товары, как различные рыбные консервы, зеленый горошек, кукурузу, оливки и маслины, также маринованные огурцы и помидоры, растительное масло, майонез, конфеты, газировку и соки. Мясо и птицу заранее тоже можно приобрести, но заморозить.

Поход в магазины заранее — уже традиция у Марии Гузеевой. Девушка ответственно каждый год подходит к подготовке праздничного стола. Считает заблаговременную покупку правильным решением.

«Я третий год отмечаю праздник с друзьями и в этом году тоже. Мы уже распределили, кто что покупает, поэтому я специально заранее решила закупиться», — делится жительница Краснодара Мария Гузеева.

Овощи и фрукты покупать рано, свежие мясо и рыбу тоже, а соленую в вакуумной упаковке можно. Икру тоже рекомендуют к покупке. В жестяной банке она хранится 12 месяцев, а в пластиковой — полгода. Сейчас цены приятны для покупателей, но через несколько недель могут вырасти.

