Запретить продажу алкоголя людям младше 21 года хотят в России

Соответствующий законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицам младше 21 года планируется внести в Госдуму в ближайшее время.

Проект подготовит депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, за нарушение будет грозить административная ответственность.

«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — сказал Хамзаев.

Депутат привел пример, что оружие — спортивное, охотничье и травматическое — можно купить только с 21 года.

«Для общественной безопасности алкоголь такое же оружие, которое человек может купить при полном созревании личности. Психологическая отметка — 21 год», — объяснил Хамзаев.

При этом он считает важным наказывать за продажу алкоголя не только магазины, но и самих граждан — за употребление, сообщает РИА «Новости».

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