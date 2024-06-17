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Запретить повышение цен на такси для людей с детьми в непогоду предложили в РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapretit-povyshenie-tsen-na-taksi-dlya-lyudej-s-detmi-v-nepogodu-predlozhili-v-rf
Запретить повышение цен на такси для людей с детьми в непогоду предложили в РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Стоимость проезда в такси значительно растет в непогоду, праздники и другие периоды повышенного спроса. Ввести льготы, чтобы защитить пассажиров с детьми от завышенных тарифов, предложили в Госдуме.

Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, в действующих законах нет льгот для семей с детьми при поездках на такси. При этом могут возникнуть ситуации, когда потребуется срочно доставить ребенка в больницу или в безопасное место в непогоду, однако цена на такси будет серьезной преградой.

В связи с этим парламентарий направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту с предложением ввести запрет на повышение цен на такси для пассажиров с детьми в периоды повышенного спроса.

«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ в части установления запрета для перевозчиков легкового такси увеличивать тарифы в периоды времени повышенного спроса для пассажиров с детьми в возрасте не старше 7 лет», — приводит текст обращения ТАСС.

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