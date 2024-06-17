Запретить повышение цен на такси для людей с детьми в непогоду предложили в РФ

Стоимость проезда в такси значительно растет в непогоду, праздники и другие периоды повышенного спроса. Ввести льготы, чтобы защитить пассажиров с детьми от завышенных тарифов, предложили в Госдуме.

Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, в действующих законах нет льгот для семей с детьми при поездках на такси. При этом могут возникнуть ситуации, когда потребуется срочно доставить ребенка в больницу или в безопасное место в непогоду, однако цена на такси будет серьезной преградой.

В связи с этим парламентарий направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту с предложением ввести запрет на повышение цен на такси для пассажиров с детьми в периоды повышенного спроса.

«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ в части установления запрета для перевозчиков легкового такси увеличивать тарифы в периоды времени повышенного спроса для пассажиров с детьми в возрасте не старше 7 лет», — приводит текст обращения ТАСС.

Читайте также: на 10% подорожало такси в Краснодарском крае с начала года.