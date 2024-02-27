Запретить голосовать в состоянии опьянения предложили в России

Сейчас голосовать на выборах не могут граждане, признанные судом недееспособными, а также отбывающие наказание в местах лишения свободы.

С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, существующие ограничения не относятся к гражданам, находящимся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Орлов добавил, что зачастую члены избирательных комиссий предпочитают не замечать состояние избирателя. Кроме того, другие лица могут пользоваться состоянием избирателя для подкупа голосов. Также он отметил, что в состоянии алкогольного опьянения человек не всегда отдает отчет своим действиям, что фактически делает его недееспособным.

«В этой связи в целях снижения возможности манипуляций с голосами, повышения прозрачности голосования и доверия к выборам прошу вас оценить возможность запрета голосования на избирательных участках людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — цитирует Орлова RT.

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