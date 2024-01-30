Разрешить продажу алкоголя на внутренних авиарейсах предложили в России

В Госдуме в марте рассмотрят законопроект о временном разрешении, до 30 июня 2026 года, продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов.

Представители профильного комитета по экономической политике уверены, что это решение не поспособствует росту употребления алкоголя в РФ. Оно направлено на компенсацию выпавших доходов бизнесу, так как нередко в таких магазинах продается более качественный алкоголь, чем в городских магазинах.

«Возражать против этого не надо, гражданам будет удобно. Опять же, купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь», — подчеркнул первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

В правовом управлении Госдумы отметили замечания к этой инициативе. Так, потребление алкоголя в общественных местах зоны ожидания внутренних вылетов запрещено, а в самолете можно провозить только жидкости в емкостях не более 100 мл, пишут «Известия».

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