Запретить езду на электровелосипедах зимой предложили автомобилисты России

В случае ДТП с участием электрического велосипеда это транспортное средство невозможно идентифицировать, отмечают эксперты.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, электровелосипеды не предназначены для езды в зимнее время.

«Я уже не говорю о тех, кто находится за рулем автомобиля, которым наперерез бросаются курьеры, пересекая по диагонали пешеходные переходы, а кто будет виноват? Будет виноват водитель, который управляет транспортом повышенной опасности», — отметил эксперт.

Он добавил, что виновник на электровелосипеде, как правило, уезжает и найти его уже не представляется возможным.

Хайцеэр убежден, что во избежание неприятностей на дорогах с участием курьеров на электровелосипедах необходимо изучать ПДД еще в школе. Кроме того, эксперт считает, что следует ввести сертификацию номера транспортного средства для контроля нарушений.

Он также отметил, что зимой электровелосипеды представляют опасность и для пешеходов.

«Если водитель за рулем электровелосипеда не упал или никого не задавил, то я уже наблюдаю, как люди, облитые грязью, идут после того, как мимо них неловко проехал курьер. Про это почему-то никто не говорит. А у нас некоторые не только в темных куртках ходят, но и в светлых куртках или пальто, норковых шубах», — подчеркнул Хайцеэр.

Он добавил, что важно защитить пешеходов от самокатов и велосипедов, приводит слова эксперта радио Sputnik.

