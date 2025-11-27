Сумма штрафов за нарушения ПДД самокатчиками на Кубани превысила 5,7 млн рублей

С января по октябрь 2025 года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более 6 тыс. 750 водителей средств индивидуальной мобильности.

Из выданных постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 5 млн 730 тыс. рублей исполнили 801 и выплатили 784 тыс. рублей. Из них 120 несовершеннолетних и 635 женщин.

Большинство оштрафованных — люди в возрасте от 18 до 29 лет (3 тыс. 848 человек). Также среди нарушителей 964 человека в возрасте от 30 до 34 лет, 779 — в возрасте от 35 до 39 лет и 1 тыс. 39 — от 40 лет и старше.

В 2024 году за нарушения ПДД водителями СИМ к административной ответственности привлекли 5 тыс. 52 человека. Всего вынесли 5 тыс. 423 постановления на сумму 4 млн 635 тыс. рублей. Из них исполнили 4 тыс. 671 и выплатили 3 млн 919 тыс. рублей. При этом электросамокаты ни в 2024, ни в 2025 году не конфисковали.

В настоящее время в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Армавире, Белореченске, Анапе и Новороссийске действуют более 100 ограничительных зон для движения электросамокатов — движение запрещено более чем в 75 зонах, ограничение скорости до 15 км/ч ввели в 90 зонах, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

