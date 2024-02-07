Запретить дноуглубительные работы на реке Мзымта в Сочи планируют в прокуратуре

Прокуратура Краснодарского края подала в суд обращение об отзыве разрешений для четырех компаний на дноуглубительные работы в русле реки Мзымта.

Министерство природных ресурсов края в 2022 году выдало разрешение на работы по изъятию речных наносов объемом 1,7 млн куб. м.

Сочинская природоохранная прокуратура при этом считает, что любое изъятие грунта в Мзымте недопустимо — работы могут привести к нарушению естественного восстановления пляжной полосы Черного моря. Кроме того, предельный показатель изъятия наносов в Мзымте равен нулю, поэтому добыча донного грунта запрещена.

В прошлом году суд первой инстанции с доводами прокуратуры согласился и признал действия минприроды незаконными. Министерство подало жалобу в краевой суд, поскольку существует угроза накопления донных отложений в русле реки, из-за чего может произойти разрушительное наводнение, в том числе аэропорта Сочи и водозабора в Адлере.

Краснодарский краевой суд признал правоту минприроды и отменил решение первой инстанции, однако прокуратура направила иск в кассационную инстанцию, пишет «Ъ-Юг».

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