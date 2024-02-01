Около 10 млн рублей выделили на проектирование водовода в Туапсинском районе

В поселке Новомихайловском идет подготовка к проектированию нового водовода через реку Нечепсухо.

На эти цели из бюджетов Кубани и Новомихайловского городского поселения выделили около 10 млн рублей.

«Сейчас готовятся все необходимые документы. Каким будет водовод, надземным или пройдет под землей, специалисты определят непосредственно при проектировании. Для этого учтут все нюансы обоих вариантов», — написал в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

К строительству водовода планируют приступить в следующем году.

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