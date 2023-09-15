Запретить детям свободное добавление друзей в соцсетях предложили в России

С инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Ветров отметил качественный рост в части усовершенствования информационно-цифровой безопасности несовершеннолетних в соцсетях. Тем не менее преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних еще не искоренены.

«Главным инструментом в таких преступлениях остается интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», — подчеркнул Ветров.

В связи с этим он предложил запретить для детей регистрацию на любых сервисах для знакомств, даже не имеющих маркировку «18+». Также, по его мнению, добавление детьми друзей в соцсетях должны контролировать родители или опекуны. Помимо этого, Михаил Ветров предложил внедрить систему информирования о возможных преступных намерениях собеседника при создании диалога с анонимным пользователем. Родители или опекуны тоже должны быть информированы о начале нового диалога.

«Внедрение таких мер поможет профилактике преступности против детей в нашей стране, а также повысит бдительность как детей, так и их родителей», — цитирует Ветрова RT.

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