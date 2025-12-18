Запретить детям создавать аккаунты в соцсетях предложили в ГД РФ

Регистрацию планируют запретить до наступления возраста 16 лет, чтобы ограничить потребление опасного контента детьми.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он убежден, что до 16 лет детям следует ограничить доступ к социальным сетям.

«Считаю, что также нужно пересмотреть стандарты и нормы «родительского контроля», которые не соответствуют действительности и которые дети без труда обходят для просмотра социально опасного контента», — отметил парламентарий.

По его словам, некоторые соцсети опасны для детей, так как там они могут столкнуться с «буллингом и разжиганием межконфессиональной розни».

«В социальных сетях, мессенджерах нет никакого контроля, об этом мы говорим не первый год: Роскомнадзор блокирует запрещенный контент, специализированные службы выявляют новые угрозы. Но вопрос сегодня: сделать так, чтобы наши дети были ограждены от деструктива», — цитирует Хамзаева РИА «Новости».

