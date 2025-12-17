Роскомнадзор готов разблокировать Roblox при соблюдении платформой законов РФ

Ранее ведомство ограничило работу игровой платформы из-за неоднократного распространения там запрщенных материалов.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, руководство Roblox обратилось в ведомство и подтвердило готовность удалить деструктивную и опасную информацию, а также исключить преступные действия и коммуникацию пользователей на платформе.

В РКН подчеркнули, что платформа признала недостаточное обеспечение модерации контента в играх и безопасности пользовательских чатов. Руководство готово адаптировать свою деятельность согласно российским законам.

При соблюдении всех требований Роскомнадзор готов сотрудничать с Roblox и разблокировать платформу на территории РФ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проблемы с популярной у детей игрой Roblox появились утром 3 декабря. На отсутствие доступа пользователи активно жаловались в соцсетях. Вечером в среду Роскомнадзор объявил о блокировке онлайн-площадки в России.

Причиной такого в ведомстве назвали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

