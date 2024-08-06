Запретить делать татуировки детям предложили в Госдуме: мнение родителей

По мнению депутатов, рисунки на теле могут навредить здоровью несовершеннолетних и даже их карьере в будущем.

Рисунки любого формата сейчас можно увидеть на теле каждого десятого россиянина. При этом, 30% таких людей утверждают, что набили свои тату еще в молодости.

Нанести рисунок на свое тело нынешние подростки могут с 16 лет, но только в присутствии родителей с их письменного согласия. Не стала препятствовать желанию своего ребенка набить тату и Ольга Красникова. У женщины и самой есть цветной волк на руке. По ее словам, главное, чтобы рисунок имел определенный смысл.

«У меня один ребенок сделал много татуировок, второй сказал, что это ему не интересно. Ребенок сделал первую тату до 18 лет. В любом случае это его опыт. Если он что-то сделал, то он понимает, какие будут последствия», ― делится жительница Краснодара Ольга Красникова.

Есть и те родители, которые уверены, что до 18 делать татуировку нет смысла. Так поступила и Елена Сорокина.

«До 18-летия ребенка я являюсь законным представителем и принимаю решение. Я отказала, потому что еще не знает, что хочет, не сформировавшиеся потребности, желания», ― говорит жительница Краснодара Елена Сорокина.

Бывает и так, что подростки бьют тебе тату, а потом сожалеют о содеянном.

«В 15, 14, 16 лет татуировка неприемлема. Это неосознанное решение сделать себе что-то на теле. Плюс гормональные какие-то сбои в организме. Ребенок еще растет, могут быть какие-то нюансы в процессе ― покраснения, болевой порог усиленный», ― отмечает тату-мастер Александр Яворский.

Тату ― это вмешательство, сродни операции. Чернила вводят под кожу специальными иглами. Рана заживает несколько недель. При неправильном уходе рана уязвима для инфицирования.

История татуировок насчитывает много лет. Их делали инки и ацтеки. Каждый рисунок имел свое значение. Позже тату стали атрибутом субкультур и представителей криминального мира.

Решение запретить несовершеннолетним набивать изображения на тело, даже с разрешения родителей, вызвано вышеперечисленными факторами риска.

«Для тех, кто все же хочет сделать татуировку, есть менее опасный способ ― нанести временную. Такие рисунки держатся всего несколько недель. За это время человек на практике осознает, готов ли он носить изображение на своем теле всю жизнь», ― сообщает специальный корреспондент Анастасия Назаренко.

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