Увеличить размер надписи о вреде на энергетиках предложили в Госдуме

Согласно законопроекту, надпись о потенциальном вреде здоровью на энергетиках и тонизирующих батончиках должна занимать не менее 20-30% от площади упаковки.

С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, чрезмерное потребление энергетиков, тонизирующих батончиков вызывает ожирение, диабет, болезни сердца, почек и печени. Он подчеркнул, что общий вред подобных продуктов сопоставим с употреблением алкоголя и табака одновременно.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос об обязательной маркировке подобных продуктов предупреждающими надписями о потенциальном вреде здоровью, которые будут занимать не менее 20—30% от площади упаковки наподобие предупреждающих надписей на сигаретных пачках и алкогольной продукции», — цитирует обращение Милонова RT.

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