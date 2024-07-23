Уголовное наказание за пропаганду наркотиков ввели в Госдуме РФ

Госдума 23 июля приняла законопроект о лишении свободы до двух лет за пропаганду запрещенных веществ.

Уголовная ответственность будет распространяться на случаи, когда запрещенные вещества пропагандировал человек, дважды в течение года привлеченный или уже судимый за такое преступление.

Для нарушителей устанавливается штраф до 300 тыс. рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Изменения в Уголовном кодексе РФ могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

При этом под понятие пропаганды не подпадут произведения литературы и искусства, созданные до 1 августа 1990 года, а также издания, в которых наркотики — оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла, пишет 360.ru.

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