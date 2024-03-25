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Запретить блогерам без диплома проводить тренинги предложили в Госдуме РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapretit-blogeram-bez-diploma-provodit-treningi-predlozhili-v-gosdume-rf
Запретить блогерам без диплома проводить тренинги предложили в Госдуме РФ
Фото freepik.com

Организации, не имеющие лицензии на образовательную деятельность, хотят лишить права называться школами, институтами и академиями.

Депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о создании специальной рабочей группы для борьбы с мошенничеством в образовательной сфере. По ее словам, необходима система борьбы с этим явлением.

«Мы обсуждаем создание саморегулируемой организации, поскольку в сфере блогинга и инфобизнеса есть добросовестные бизнесмены, которые платят налоги. Они тоже страдают от действий мошенников», — подчеркнула она.

Парламентарий также отметила важность наличия диплома у блогера, проводящего тренинги.

«Часто тренинги типа «Как стать миллиардером за 10 дней» проводят люди, которые никакого отношения к этому не имеют. Более того, за ними стоят организаторы финансовых пирамид», — цитирует Лантратову телеканал «360».

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