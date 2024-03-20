Госдума РФ: штраф до 1 млн рублей можно получить за телефонный спам

Парламентарии 20 марта приняли поправки в КоАП РФ, которые предусматривают административную ответственность за навязчивую рекламу по телефону в виде штрафа до 1 млн рублей.

Согласно нововведениям, за рекламные спам-звонки нарушителям грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей. Госдума РФ: штраф до 1 млн рублей можно получить за навязчивую рекламу по телефону

При этом такие звонки и так были запрещены законодательством, но раньше штрафы были намного меньше. Рекламные звонки могут осуществляться, только если абонент дал свое согласие.

Кроме того, в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента обсудили увеличение штрафов за нарушения закона о рекламе кредитов и микрозаймов. Было предложено повысить их в два раза. В итоге для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

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