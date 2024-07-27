Запрет на выход в море на катамаранах и «надувашках» 27 июля ввели в Анапе

Запрет в связи с усилением северо-восточного ветра, который может отжимать от побережья в открытое море плохо управляемые плавательные средства, касается сапбордов, надувных матрасов и кругов, а также катамаранов и других приводимых в движение мускульной силой плавательных средств.

Временный запрет на выход в море введен 27 июля. Такие сообщения от мэрии Анапы в курортный сезон появляются периодически и связаны они с очень опасным явлением — сильными ветрами, которые способны отнести далеко от берега в открытое море даже весельные шлюпки и легкие суда с моторами.

Управление гражданской обороны и защиты населения просит анапчан и гостей курорта быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, сообщает Telegram-канал мэрии Анапы.

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