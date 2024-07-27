Улицу и аллею Князя Владимира откроют к Дню Крещения Руси в Анапе

Решение об учреждении на курорте двух новых топонимических объектов принято на заседании специальной комиссии. Соответствующее ходатайство направил в мэрию города настоятель храма Святого равноапостольного князя Владимира отец Олег.

Аллея начинается у храма Иконы Божией матери Державная и пролегает до микрорайона «Морская Горгиппия». Улица же начинается у перекрестка улиц Ленина и Омелькова и идет вдоль парка Крещения Руси в сторону побережья.

В анапском храме Святого равноапостольного князя Владимира 28 июля в 8:00 состоится посвященное церковному празднику богослужение. На 9:30 назначен крестный ход, а еще через полчаса на Арт-авеню откроется православная ярмарка.

Святой Владимир Святославич — князь новгородский и великий князь киевский, при котором произошло Крещение Руси. В 988 году принял христианство по греческому обряду, а также сделал его государственной религией Киевской Руси. В крещении получил христианское имя Василий. В былинах стал прототипом Владимира Красное Солнышко. Прославлен в лике святых как равноапостольный.

Читайте также: Теплоход «Князь Владимир» в Сочи не будет работать в этом году.