Запрет на въезд в леса Краснодарского края продлили до 21 сентября

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Ограничение на пребывание в лесах региона продлили из-за повышенной пожароопасности. На Кубани в последние недели установилась жаркая и сухая погода, без осадков.

«Ограничен въезд транспортных средств на территорию лесного фонда региона. Пешие прогулки для граждан не запрещаются при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природы Краснодарского края.

Жителей и гостей Кубани призвали ответственно относиться к отдыху на природе и соблюдать все необходимые правила безопасности. Во время действия ограничений в лесу запретили разводить костры, использовать мангалы, примусы и паяльные лампы.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сейчас в регионе особый противопожарный режим действует в 43 муниципалитетах. Всего на Кубани с начала 2022 года произошло 16 лесных пожаров и 362 случая загорания сухой растительности.

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