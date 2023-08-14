Запрет на веганство: пособия о нормах питания детей предложили создать в России

Вместе с пособием планируется ввести ответственность за пропаганду детского веганства.

С предложением о создании пособий для молодых родителей о нормах детского питания в Минздрав обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

По его словам, у современных родителей все чаще становится популярным «экологичное» питание детей. Они изучают околонаучную литературу, после чего лишают растущий организм полноценной белковой пищи, заменяя ее аналогами. Из-за недостаточного количества белка дети недополучают необходимые витамины и микроэлементы и страдают истощением и различными расстройствами. При этом ответственность для нерадивых родителей наступает только в случае трагического исхода.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик, а также введения запрета на рекламу как самих веганских детских смесей и питания, так и теоретических курсов и практик», — цитирует текст обращения Ветрова RT.

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