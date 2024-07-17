Запрет на привлечение к работе иностранцев ужесточат в Краснодарском крае

С 22 сентября в регионе расширят список отраслей экономики, в которых работодателям запрещено привлекать гастарбайтеров.

Граждане других государств окончательно не смогут работать на производстве, в сельском хозяйстве, в сфере культуры и гостиничных услуг, а также наниматься помощниками в домашних хозяйствах. В списке разрешенных останется пока только строительная отрасль.

Работодателей предупреждают о необходимости расторжения трудовых договоров с иностранными гражданами уже сейчас.

За несоблюдение правил грозит административный штраф до 1 млн рублей за каждого рабочего или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Информацию о нарушениях нужно сообщать в ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Всего в регионе работают около 80 тыс. граждан других государств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на привлечение иностранной рабочей силы действует с января. Ограничения распространяются на сферы торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, предоставления персональных услуг, а также на курьерскую деятельность и пассажирские перевозки.