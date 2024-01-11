Запрет на работу иностранных граждан по патентам ввели на Кубани

Соответствующее постановление 11 января подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Постановление официально вступит в силу 21 января и будет действовать до конца 2024 года. Запрет на работу по патентам для иностранных граждан касается 85 видов экономической деятельности, в том числе обрабатывающих производств, торговли, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, производства оборудования. Запрет в привлечении таких трудовых мигрантов в целом запрещен по всем видам экономической деятельности.

Также запрет распространяется на привлечение иностранных граждан, которые работают только на основании патента.

Постановление о запрете не затрагивает только сферу строительства — там максимальная доля, согласно постановлению правительства, не может превышать 50%.

Принятые меры направлены на трудоустройство в приоритетном порядке граждан РФ, а также обеспечение нацбезопасности за счет уменьшения зависимости от мигрантов отраслей экономики региона.

Принимать работающих на основании патента будет запрещено с момента вступления постановления в силу. Если работодатель трудоустроил таких сотрудников до этого момента, завершить сотрудничество нужно в отведенный срок.

По 52 видам деятельности, в том числе лесозаготовке, производству нефтепродуктов, одежды и электронных изделий, рыболовству, расторгнуть договор с сотрудников нужно в течение 8 месяцев со дня вступления постановления в силу. Еще по 33 видам, среди которых предоставление финансовых услуг, обработка сточных вод, деятельность в области развлечений, отдыха и спорта — в течение 3 месяцев.

За несоблюдение запрета предусмотрен штраф до 1 млн рублей за каждого иностранного гражданина.

Согласно сведениям ГУ МВД России по Краснодарскому краю, запрет затронет около 15 тыс. иностранных граждан, работающих по патенту. При этом рынок труда региона способен полностью закрыть потребность предприятий в сотрудниках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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