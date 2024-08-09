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Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до конца августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapret-na-poseshhenie-lesov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-kontsa-avgusta
Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до конца августа
Фото "Краевого лесопожарного центра"

Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности на территории лесного фонда региона. Ограничение на посещение лесов действует в регионе с июня, его продлили до 30 августа.

Согласно приказу краевого минприроды, продлевается запрет на пребывание в лесах и въезд в них на транспортных средствах. Также строго запрещено использование в лесу открытого огня — костров, мангалов и т. п.

При этом пешие прогулки по лесному массиву разрешаются при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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