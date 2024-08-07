От удара молнии загорелся лес на горе в Геленджике

Лесной пожар в районе Бобруковой Щели начался 7 августа около 15:00. Задымление со стороны леса зафиксировала система «Лесохранитель».

Очевидцы сообщили, что молния ударила в лесной массив на горе, после чего началось возгорание.

Для проверки полученной информации оперативно выехала лесопожарная бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что возгорание самоликвидировалось — на курорте идет дождь. Примерная площадь пожара составила 0,28 га, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

«Из-за попадании молнии произошло возгорание в лесном массиве в районе Бобруковой Щели. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба мэрии города-курорта в Telegram.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 400 кв. м.

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