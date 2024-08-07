Стена дома на городском «Арбате» может рухнуть после пожара в центре Краснодара

Речь идет о здании на Красной, 69, где 1 августа произошел сильный пожар.

Пожар уничтожил 300 кв. м. От пожара сильно пострадали известный в городе книжный магазин «Чарли», магазин растений «Ботанка», керамическая мастерская и ресейл благотворительного фонда «Открытая среда».

Об угрозе обрушения стены в здании на Красной, 69 сообщили 7 августа.

«По сообщению заявителя, есть угроза падения стены здания после пожара по улице Красная, 69. Направлены представители департамента городского хозяйства, администрации Западного округа, управления по жилищным вопросам», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

После пожара неравнодушные жители Краснодара решили помочь книжному магазину «Чарли». Вместе с сотрудниками они разбирают обгоревшие завалы, а также организовали сбор средств.

Также в «Одном театре» 11 августа пройдет благотворительная лекция в в поддержку книжного «Чарли».

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