Припаркованная иномарка ночью сгорела до каркаса в Новороссийске

Возгорание произошло 7 августа около 1:20 на улице Энгельса.

По словам очевидцев, Volkswagen Golf вспыхнул за считанные минуты. На место оперативно прибыли пожарные и установили, что загорелся автомобиль на площади 8 кв. м.

Очаг горения быстро ликвидировали. Однако машина успела очень сильно пострадать — от нее остался только металлический каркас.

На месте от МЧС России работали 8 специалистов и 2 единицы техники. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания автомобиля устанавливают правоохранители.

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