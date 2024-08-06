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Крупный пожар ликвидировали на складе в Сочи, огонь уничтожил 240 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-likvidirovali-na-sklade-v-sochi-ogon-unichtozhil-240-kv-metrov
Крупный пожар ликвидировали на складе в Сочи, огонь уничтожил 240 кв. метров
Фото t.me/chp_sochi

Пожар на улице Урожайной в селе Веселом в Адлерском районе произошел 6 августа в 15:30.

Сообщалось, что загорелся ангар, в котором, предположительно, находились продукты. На момент приезда пожарных площадь возгорания составляла 100 кв. м.

В 17:50 пожар ликвидировали на площади 240 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. В ликвидации возгорания участвовали 16 человек и пять единиц техники.

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