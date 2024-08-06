Продуктовый ангар загорелся на складе в Адлерском районе Сочи

Сообщение о возгорании на улице Урожайной в селе Веселом в Адлерском районе поступило в экстренные службы 6 августа в 15:30.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На видеозаписи виден столб черного дыма над крышами домов. Очевидцы сообщили, что до приезда пожарных возгорание пытались тушить местные жители.

Прибыв на место в 15:40, пожарные установили, что горит ангар. Огонь охватил 100 кв. м. По предварительной информации, в загоревшемся ангаре находились продукты. В ликвидации возгорания участвуют 16 человек личного состава и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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