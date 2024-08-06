Пожар, практически уничтоживший рынок в Туапсе, ликвидировали спустя два часа

Пожар на рынке на улице Маршала Жукова начался 6 августа около 13:30.

В тушении пожара принимали участие 50 человек и 17 единиц техники. О ликвидации возгорания сообщили 6 августа в 15:57.

«В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России потушили пожар на рынке», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы сообщали, что пожар начался с кафе, в котором готовят шаурму. К моменту приезда пожарных, площадь возгорания достигла 950 кв. метров. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек. К ликвидации пожара привлекли 34 человека и 10 единиц техники.