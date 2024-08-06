Загорелась крыша павильонов муниципального рынка в Туапсе

В центре города 6 августа около 13:30 произошел пожар на рынке на улице Маршала Жукова.

Очевидцы в соцсетях выкладывают фотографии и видеозаписи с места пожара. По словам очевидцев, пожар начался с кафе, в котором готовят шаурму. На месте наблюдается мощный столб черного дыма.

Пожарные расчеты уже прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания. Сотрудники полиции перекрыли дорогу возле рынка. На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

Площадь пожара в торговом павильоне рынка достигла 950 кв. метров. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек. К ликвидации возгорания привлекли 34 человека и 10 единиц техники.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Возгорание на муниципальном рынке в Туапсе. На месте работают пожарные расчеты. Дежурят медики», — написал в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В 14:42 пожар на рынке удалось локализовать. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники.

Туапсинская межрайонная прокуратура проводит проверку. По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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