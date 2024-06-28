Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 19 июля

Ограничения будут действовать в регионе с 29 июня по 19 июля в связи с участившимися случаями возникновения лесных пожаров, которые наносят значительный ущерб лесному хозяйству.

На время действия ограничений по лесу могут передвигаться только лесопожарные, пожарные и аварийно-спасательные формирования, а также лесная охрана, оперативные службы, добровольная дружина и специализированная техника.

Пешие прогулки туристов не запрещены только при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности.

Нарушителей правил пожарной безопасности ждет штраф от 15 до 60 тыс. рублей. В случае обнаружения лесного пожара или возгорания, прилегающего к лесу, необходимо позвонить по номерам 8-800-100-94-00 или 8-861-229-15-38, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

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