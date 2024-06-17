Лесной пожар площадью 1,2 га произошел в Горячем Ключе

Задымление со стороны леса в районе Горячего Ключа 17 июня обнаружила система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

Для проверки информации на место выехала лесопожарная бригада Горячеключевского филиала Краевого лесопожарного центра.

В 17:50 пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание сухой травы на площади 0,45 га на территории Горячеключевского лесничества Ключевского участкового лесничества. Тут же приступили к тушению возгорания.

В 19:40 лесной пожар локализовали на примерной площади 1,2 га. К ликвидации пожара привлекли 16 человек и 7 единицы техники. Сейчас проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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