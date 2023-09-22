Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 13 октября

Ограничения будут действовать на Кубани с 23 сентября по 13 октября.

Их продлили в связи с участившимися случаями возникновения лесных пожаров, которые наносят значительный ущерб лесному хозяйству.

На время действия ограничений запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Ограничения не касаются лиц, охраняющих леса от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды участков.

Нарушителей правил пожарной безопасности ждет штраф от 15 до 60 тыс. рублей, должностные лица — от 30 до 110 тыс. рублей, юрлица — от 60 тыс. рублей до 2 млн.

В случае обнаружения лесного пожара или возгорания, прилегающего к лесу, сообщить по номерам 8-800-100-94-00 или 8-861-229-15-38, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Читайте также: движение машин, фото и видеосъемку запретили возле аэродрома «Ханская» в Адыгее.