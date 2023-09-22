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Движение машин, фото и видеосъемку запретили возле аэродрома «Ханская» в Адыгее

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-mashin-foto-i-videosemku-zapretili-vozle-aerodroma-hanskaya-v-adygee
Движение машин, фото и видеосъемку запретили возле аэродрома «Ханская» в Адыгее
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничительные меры для обеспечения безопасности работы аэродрома ввел региональный оперштаб.

Ограничения ввели в радиусе 5 км от аэродрома. Там запрещено находиться гражданам для рыбалки, охоты, купания и отдыха, фотографировать и снимать видео. Кроме того, по периметру объекта запрещено движение автомобилей.

Ограничения не касаются граждан, которые живут на территории, а также тех, кто проезжает по ней, чтобы добраться до дома. Также они не распространяются на ведение сельхоздеятельности.

В связи с принятием мер планируют изменить схему движения по трассе «подъезд к поселку Родниковому», уточнить схемы движения общественного транспорта и установить информационные схемы по периметру охранной зоны.

«В целях обеспечения безопасности просим жителей и гостей республики неукоснительно выполнять указанные требования и оказать максимальное содействие в исполнении принятых решений», — написал мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в Telegram.

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